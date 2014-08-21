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القبض على مرتكبي واقعة إلقاء مولوتوف على مبنى حى طرة

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القبض على مرتكبي واقعة إلقاء مولوتوف على مبنى حى طرة القبض على مرتكبي واقعة إلقاء مولوتوف على مبنى حى طرة

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة إلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف على مبنى حى طرة.

كشفت التحريات قيام أربعة أشخاص مُستقلين “توك توك” بإلقاء زجاجات مولوتوف على السور الجانبى بمبنى حى طرة دون حدوث تلفيات أو أصابات .

وتوصلت فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من ” محمد عايد سعد ، مصطفى شعبان سيد ، حسن عبدالراضى حسن، محمد أحمد عبدالله ” سن ” .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم “التوك توك” المستخدم فى إرتكاب الواقعة ملك الثالث وبحوزة الأول سلاح أبيض ” مطواة ” .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة إنتقاماً من مسئولى الحى لقيامهم بالتحفظ على الأدوات الخاصة بالأول أثناء قيامه بأعمال حفر بالطريق دون ترخيص .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

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