التعليم: إجراءات مشددة لمكافحة حرائق الكنترولات قبل امتحانات الثانوية

كتب : توفيق شعبان منذ 27 دقيقة

أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك بروتوكولات موقعة بين الوزارة ووزارة الداخلية لتأمين أعمال الثانوية العامة، من بينها مكافحة حرائق الكنترولات.

وقال السروجي، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك إجراءات تأمينية مشددة تتخذها وزارة التعليم، منها سرعة تصحيح أوراق الإجابات ورصدها بصورة فورية على أجهزة الكمبيوتر، لافتاً إلى أنه في حال فقدان كراسة إجابة الطالب بالكنترول يحصل الطالب على متوسط درجاته الحاصل عليها بالمواد الامتحانية الأخرى.

وكان عدد من كنترولات المدارس الإعدادية بمحافظات أسيوط والمنيا وبعض المحافظات الاخرى، شهدت حالات حريق قبل السيطرة عليها من قوات الدفاع المدني.