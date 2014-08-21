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استقالة وزير الاقتصاد الأوكراني

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أعلن وزير الاقتصاد الأوكراني، بافلو شيريميتا، الذي اختلف مع رئيس الوزراء، الخميس، أنه قدم استقالته في حين تشهد البلاد نزاعاً دامياً في شرقها وتعاني من أزمة اقتصادية خطيرة.

وكتب الوزير الأوكراني، على صفحته على موقع «فيس بوك»: «بدلاً من مكافحة نظام أمس، قررت العمل مع أناس سينشؤون نظام الغد».

وأوضح شيريميتا، الخميس، للصحفيين، أنه تم تجاوز «الخط الأحمر»، الأربعاء، عندما عينت فاليري بياتنيتسكي ممثلاً تجارياً ضاربة عرض الحائط معارضة الوزير المشرف عليه، وكي تكون مقبولة يجب أن يصادق البرلمان على هذه الاستقالة.

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