محافظ القليوبيه يبحث مشروع نظافة شوارع وأحياء ومدن المحافظة

اجتمع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بأعضاء الصندوق الإجتماعي بالقليوبية وأعضاء من الجمعيات الأهلية وذلك لبحث موضوع القمامة ونظافة الشوارع بجميع مدن وأحياء القليوبية.

واكد عبد الظاهر – خلال الاجتماع – أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة للشباب والفتيات العاطلين بالمنطقة الفقيرة المستهدفة مع تحسين الوضع الصحي والبيئي ورفع الوعي بالمناطق المستهدفة في مبادرات تحسين الوضع الصحي والبيئي للإرتقاء بالحالة الصحية في حملات للنظافة بالتعاون مع جمعية الشباب المصري للتنمية والبيئة والمقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

ويستهدف المشروع الفتيات والسيدات من عمر 18 الى 29 سنة للعمل كمثقفات بيئيات ومشرفات والشباب من نفس الفئة العمرية للعمل في الأنشطة الخاصة بالنظافة.

وقال عبد الظاهر إن مدة المشروع ستستغرق 15 شهرا بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوربي وسيعمل المشروع على نظافة الشوارع وإزالة أكوام القمامة المتراكمة بشوارع الحي كما يعمل المشروع على التوعية البيئية من خلال الندوات والزيارات المنزلية وسيبدأ تنفيذ المشروع بحي شرق شبرا الخيمة وسيتم تعميمه بجميع المدن .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية لإنجاح منظومة النظافة بعدم القاء المخلفات بالشوارع والالتزام بالسلوكيات الايجابية والإبلاغ عن اى مخالفات بما يحقق تكاتف الجميع من اجل وصول المحافظة لعراقتها ورونقها ، مشدداً علي أن الدولة لا تستطيع النجاح وحدها دون مساعدة المواطنين.