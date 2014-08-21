تأييد الحكم بإعدام «جزمجي» اغتصب زوجة زميله بطنطا

أيد مفتي الجمهورية الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا بإعدام جزمجي قام باغتصاب زوجة زميله وقتلها في رمضان الماضي داخل شقتها بمدينة طنطا.

ترجع وقائع القضية إلي شهر رمضان من العام الماضي بعد تمكن ضباط المباحث الجنائية من كشف غموض العثور علي جثة ربة منزل تدعي هبة عوف داخل شقتها بمنطقة سيجر بأول طنطا حيث توصلت الجهود الي ان وراء الواقعة المتهم محمد أبوزيد وشهرته “زئردة”30 سنة جزمجي صديق زوج المجني عليها.

وكانت تحريات ضباط مباحث أول طنطا قد أكدت أن المتهم قام بسرقة مفاتيح الشقة من زميله واستخرج نسخة منها تمهيدا لارتكاب جريمته وقام بالتسلل للشقة بعد أن علم بسفر زميله لبورسعيد مع نجله لشراء ملابس العيد وهاجم الضحية واغتصبها تحت تهديد السلاح وقام بذبحها بعد الانتهاء من اغتصابها ولاذ بالفرار.