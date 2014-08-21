بالفيديو - مورينيو يقبل ' تحدي الثلج ' من دروجبا

قبل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي "تحدي الثلج" بعد ترشيح ديديه دروجبا مهاجم الفريق لمدربه.

سكب دلو من الماء المثلج على الرأس، هي فكرة "تحدي الثلج"، الحملة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جمع التبرعات لمرضى ALS، أو ما يعرف بـ"التصلب الجانبي الضموري"

إذ أن المرض يهاجم النخاع الشوكي ويؤدي إلى صعوبات في النطق، تشنجات العضلات، وحتى الشلل.

طالع | بالفيديو - رونالدو يقبل تحدي الثلج.. وليبرون جيمس ينتظر أوباما

تقوم هذه الحملة عن طريق تحدي المشاهير لبعضهم البعض بسكب دلو من الماء المثلج على رؤوسهم، بحيث يختار كل نجم 3 آخرين على الأكثر من أجل المشاركة في التحدي خلال 24 ساعة.

ويُغرم المتخلف عن المشاركة بعد اختياره للتحدي 100 دولار يتبرع بهم لصالح مرضى ALS.

ونشر الحساب الرسمي لتشيلسي عبر موقع (يوتيوب) مقطع تسجيلي لمورينيو يقبل تحدي دروجبا.

شاهد دروجبا

ثم رشح مورينيو المغني الكندي الشهير بريان آدمز ووصفه بصديقه، وإبنته، والممثل البيرطاني جيمس ماكافوي.

شاهد سكب دلو الثلج على مورينيو ورد فعل كوميدي من المدرب البرتغالي