ماسكيرانو يكشف عن ' فخره ' بعد تمسك برشلونة ببقائه

أ ش أ - كشف خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الإسباني عن "فخره" بعد تمسك ناديه للبقاء معه، وخاصة بعد معرفته بدوره الفعال بمشروع لويس إنريكي المدير الفني الجديد للفريق.

وقال ماسكيرانو في مؤتمر صحفي : "بحلول نهاية الموسم الماضي، طلبت من إدارة الفريق السماح لي بالرحيل، لم يكن لدي مشكلة بالمغادرة، ولكن هم قالوا لي بأننا أستطيع أن أساهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة."

وعن لويس إنريكي المدير الفني للفريق قال: "أنا ممتن للغاية لمواقفه الإيجابية مع الفريق ، آمل أن أفعل ما يريده في كل دورة تدريبية."

وأضاف النجم الأرجنتيني بشأن نهائي كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني : "لقد كنا قريبين جدا للفوز بكأس العالم ولكن ما حدث سوف يبقى في أذهان الجميع لفترة طويلة".