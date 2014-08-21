ترتيب Fantasy الدوري الإنجليزي مع FilGoal.com

انتهت الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي لموسم 2014-2015 وينشر FilGoal.com تريب بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كنت تلعب Fantasy مع أصدقاءك يمكنك الآن أن تنضم لدوري FilGoal.com ومنافسه رواد وكتاب الموقع.

تعرف علي تفاصيل دوري FilGoal.com وأنضم إلى أكثر من 700 متسابق

و سينشر الموقع تقرير دوري بأسماء المتصدرين للدوري ونقاطهم بعد نهاية كل جولة من الدوري.

وتصدر المتسابق محمد سمير وفريقه "gunners " ترتيب دوري FilGoal.com بعد ما جمع 89 نقطة.

ويأتي المتسابق محمد حجازي وفريقه "Gunners" في المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

وتقاسم كلا من المتسابقين، أحمد محمد عاشور وفريقه "winners"، محمد زوكا وفريقه "zoka"، أهلاوي 91 وفريقه " The Gladiators"، و أحمد ياخوت وفريقه "El_Ahly" المركز الثالث برصيد 77 نقطة.

وسينشر FilGoal.com تقرير دوري قبل انطلاق كل جولة من الدوري الإنجليزي، لتقديم نصائح لرواد Fantasy.