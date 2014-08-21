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بعد 6 أعوام على زواجهما ماريا كاري ونيك كانون ينفصلان

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الخميس 21-08-2014 14:35

ما زال عام 2014 عام الانفصالات الأول، حيث جاء اليوم دور النجمة العالمية Mariah Carey وزوجها المطرب العالمي Nick Cannon.

فبعد أن رزقا بطفلين، وبعد زواج استمرّ 6 أعوام، كثرت الخلافات بينهما، وقررا الانفصال تماماً.

وكان Nick قد ترك المنزل منذ فترة، ليعيش بمفرده في فندق، لأنّ غيرة Mariah، التي تكبره بـ12 عاماً، وطلبها من حراسها الشخصيين أن يُبعدوه عن النساء في الحفلات، التي يحضرها أو يُقيمها، أزعجه كثيراً.

يُذكر أنّ Mariah Carey و Nick Cannon تزوّجا عام 2008 وسط سعادة واحتفال كبيرين من معجبيهما في جميع أنحاء العالم.

 

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