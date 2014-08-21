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غادة عبد الرازق لـ"سيدتي نت": لا أستعين بستايلست وكلّ ملابسي على ذوقي

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غادة عبد الرازق لـ"سيدتي نت": لا أستعين بستايلست وكلّ ملابسي على ذوقي غادة عبد الرازق لـ"سيدتي نت": لا أستعين بستايلست وكلّ ملابسي على ذوقي

الجمعة 22-08-2014 15:00

على النقيض تماماً من أغلب النجمات اللاتي يلجأن إلى الاستعانة بـ"ستايلست" لمساعدتهنّ في اختيار ملابس شخصياتهنّ في أعمالهنّ، تؤكّد الفنانة غادة عبد الرازق لـ"سيدتي نت" أنّها لا تحبّ أن تلجأ إلى أيّ "ستايلست" لإيمانها التام بأنّ الملابس ذوق خاصّ جداً، مرتبط بشخصيّة من يرتديها، ولا يفقه أيّ شخص آخر ذوق وطبيعة الشخصية".
وأضافت ـ على سبيل المثال ـ أنّ ملابسها في مسلسلها الأخير "السيّدة الأولى" كانت كلها، من "تاييرات" واكسسوارات وفساتين، من جيبها الخاص، بعدما قرأت تفاصيل الشخصية جيداً لتعرف ما يليق بها.
من جانب آخر، أشارت غادة إلى أنّها حاليّاً في مرحلة استجمام، بعد المجهود الكبير الذي بذلته في مسلسلها الأخير. وهي تقضي وقتها بين زوجها الإعلامي محمد فوده وابنتها روتانا وحفيدتيها، كما تفضّل السفر في معظم الأوقات كنوع من كسر الملل.

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سيدتي