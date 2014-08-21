ما حقيقة انسحاب فرح زينب عبدالله من مسلسل "ليث ونورا"؟

خرجت الفنانة التركية العراقية الأصل فرح زينب عبدالله الشهيرة بنورا عن صمتها في تغريدة لها نشرتها في حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، نفت فيها ما نشر على لسانها من قرارها بالإنسحاب من الموسم الثاني من مسلسل "ليث ونورا"، خاصة بعد نشر الصحافة التركية أسماء عدة ممثلات مرشحات للحلول مكانها لعدم تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة عالية وقد جاء في تغريدتها "أنا لم أصرّح بأي شيء، ولم أتحدث لأي أحد، وقد قامت شركة القمر للإنتاج بقول ما يتوجب في هذه المسألة تحديداً. لاتهتموا بالأخبار التي تنشر.".

وبالفعل أصدرت شركة القمر للإنتاج بياناً تكذّب فيه ما نشر عن عدم تواجد فرح زينب عبد الله في الموسم الثاني من مسلسل "ليث ونورا" مؤكدة أن كل الأخبار التي نشرت كاذبة، وأنّ فرح زينب عبدالله موجودة وباقية في الموسم الثاني.

ومتوقع للموسم الثاني نجاحاً جماهيرياً أكبر خاصةً بعد انتهاء عرض منافسه الجماهيري الأقوى الذي ظل وحده متربعاً على المركز الأول على قمة الأعلى مشاهدة مسلسل "الآغا الصغير" بطولة الطفل المعجزة أمير بيركه وبيرجا أكالاي وسارب ليفيند أوغلو.

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