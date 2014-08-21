جينيفر لوبيز وكاسبر سمارت معاً.. فهل يتراجعان عن الانفصال؟
الخميس 21-08-2014 23:57
التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية Jennifer Lopez وهي برفقة الراقص Casper Smart، الذي انفصل عنها، منذ فترة، بعد علاقة حبّ استمرّت طويلاً.
Lopez البالغة من العمر 45 عاماً وحبيبها السابق، الذي يصغرها بـ 18 عاماً، كانا يتجوّلان معاً بسيّارتها، ممّا أثار الشكوك والتساؤلات حول عودتهما إلى بعضهما البعض.
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر مقرّب من الطرفين أنهما يخرجان معاً باستمرار كأصدقاء فقط؛ وكلّ الأخبار التي تتحدّث عن عودة علاقتهما العاطفية هي مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.
يُشار إلى أنّ Casper و Jennifer انفصلا منذ شهرين، بعد علاقة حبّ دامت سنتين؛ وذلك بسبب علاقة له مع عارضة الأزياء Xristina Marie. وحاول الثنائي الحفاظ على صداقتهما، حيث شوهدا معاً أكثر من مرّة، كما أنّ Smart فاجأ Lopez في عيد ميلادها الأخير حين بعث إليها برسالة معايدة.
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