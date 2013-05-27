الطائفة اليهودية تطالب الشورى بتوضيح موقف معونة الـ 100 ألف جنيه

طلبت الطائفة اليهودية في مصر من أعضاء مجلس الشورى المصري استفسار عما نشرته وسائل الإعلام حول إلغاء الدعم المالي للطائفة اليهودية بمبلغ 100 ألف جنيه الذي كان مدرجًا في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية المصرية تحت بند سري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقال عضو اللجنة محمد العزب خلال الاجتماع إن الطائفة اليهودية طلبت في الرسالة إدراج المعونة علنا فى الموازنة العامة وتعيين رجل دين يهودي من أي دولة عربية لكي يساعد أعضاء الطائفة على إقامة الشعائر الدينية . ويذكر ان عدد ابناء الطائفة اليهودية في مصر حاليا لا يعدو 50 نسمة.