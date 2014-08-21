ناهد السباعي تعتذر عن الجزء الثاني لـ «سريا عابدين»

أكدت الفنانة الشابة ناهد السباعي، أنها اعتذرت عن المشاركة بالجزء الثاني من مسلسل «سرايا عابدين»، مشيرة إلى سفرها إلى أمريكا لدراسة التمثيل.

وأضافت السباعي خلال استضافتها ببرنامج «السادة الحترمون» المذاع على قناة أون تي في، إن الشخصية التي قدمتها كانت من خيال المؤلف وليست حقيقية، وأنها لم تتأثر بالهجوم الذي تعرض له المسلسل بسبب الأخطاء التاريخية، لأن شخصيتها ليس لها مرجع تاريخي.

«سرايا عابدين» أحد الأعمال الدرامية التي أُذيعت خلال رمضان 2014، ويدور في قالب تاريخي، خلال فترة حكم الخديو إسماعيل لمصر.