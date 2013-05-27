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"الصحة" ترسل لجنة لإصلاح أجهزة الكشف عن الأمراض المعدية بالمطار

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"الصحة" ترسل لجنة لإصلاح أجهزة الكشف عن الأمراض المعدية بالمطار "الصحة" ترسل لجنة لإصلاح أجهزة الكشف عن الأمراض المعدية بالمطار

كتب : حسن حسين منذ 47 دقيقة

أرسلت وزارة الصحة لجنة إلى مطار القاهرة الدولي لإصلاح وصيانة أجهزة الكشف عن الأمراض المعدية مثل أنفلونزا الخنازير والطيور ومرض "الكرونا"، وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن اللجنة ستقوم بالكشف عن الكاميرات الحرارية الموجودة بالحجر الصحي بالمطار والتي تستخدم في اكتشاف تلك الأمراض.

وأشار المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد انتشار مرض الكرونا في ومع تزايد أعداد القادمين منها خلال فصل الصيف، وأضاف أن اللجنة توجهت بناء على طلب الحجر الصحي بالمطار حتى يتمكن من سرعة اكتشاف أي مرض في القادمين من الخارج بصفة هامة.

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