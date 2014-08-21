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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة للخلاف علي بناء قطعة أرض بأسيوط

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة للخلاف علي بناء قطعة أرض بأسيوط إصابة 5 أشخاص في مشاجرة للخلاف علي بناء قطعة أرض بأسيوط

اشتباكات – أرشيفية

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من مركز شرطة أبو تيج يفيد قيام الأهالي بالابلاغ عن مشاجرة واطلاق اعيرة نارية بناحية دوينة دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفين وهم عبد الرحيم . ه . ز سن 25 مبيض محارة .. محمد . ه . ز سن 30مبيض محارة، والطرف الثانى هم  محمد . ع . س . ع سن 27 عامل .. عبد الكريم . س . ع . ط سن 47 مبيض محارة. علي . س . ع . ط سن 50 عامل مقيمين بذات الناحية، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لخلاف على بناء قطعة أرض بذات الناحية،  تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها كلاً منهما على الأخر محدثاً ما بهم من إصابات .

وبسؤال طرفي المشاجرة، تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتحرر محضر بالواقعة .

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