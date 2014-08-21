حبس 5 أعضاء من الإخوان بتهمة تعطيل القطارات وإزهاق الأرواح بكفر الشيخ

قررت نيابة كفر الشيخ، حبس خمسة من جماعة الإخوان، 15يوما، قطعوا مترين من شريط السكك الحديدية بالمرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ لتعطيل القطارات، وهم وليد محمد غازي عيسى 38سنة كهربائي وتامر صلاح أحمد عبده مرجان 33سنة موظف بالأزهر و أحمد صلاح عبده مرجان 22سنة طالب بكلية شريعة وقانون ومحمد صادق إبراهيم يوسف 27سنة مندوب مبيعات وأحمد عزت محمد حسين السعدي 27سنة طالب بكلية الصيدلة ووجهت لهم النيابة تهم تخريب منشأت عامة والتخريب والتدمير وغيرها من الإتهامات.

حيث تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن تحت اشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الحنائي والعميد محمد عمار رئيس البحث الجنائي بالمديرية والمقدم توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونيه من إلقاء القبض على الخمسة عقب بورود بلاغ هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بقطع السكة للحديد انتقلت قوة من الشرطة وتبين وجود القطع بشريط السكك الحديدية بالمرابعين بطول متر من الجانبين وتوقفت القطارات وتم اصلاحها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس مباحث بمديرية أمن كفر الشيخ بالاشتراك مع الأمن العام بكفر الشيخ برئاسة العميد حسام الباز مفتش الأمن العام وتوصلت التحريات من خلال فحص منطقة الحادث وحصر أصحاب ورش الحداد واللحام وفحص رقم الهاتف المحمول في المبلغ وفحص العناصر المنتمية للجماعة في المناطق القريبة وتبين أن مرتكبي الواقعة كلا من وليد محمد غازي عيسى 38سنة كهربائي ومقيم بعزبة غازي التابعة لكفر المرابعين وتامر صلاح أحمد عبده مرجان 33سنة موظف بالأزهر ومقيم بالمرابعين و أحمد صلاح عبده مرجان 22سنة طالب بكلية شريعة وقانون ومحمد صادق إبراهيم يوسف 27سنة مندوب مبيعات مقيم بقرية اسحاقه مركز كفر الشيخ وأحمد عزت محمد حسين السعدي 27سنة طالب بكلية الصيدلة.

أكدت التحريات انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية ورغبتهم في اشاعة الذعر بين المواطنين بإحداث كارثة وازهاق أرواح المواطنين مما يؤدي لإنقلاب القطار القادم من شربين كفر الشيخ قبل وصول القطار بساعتين بهدف احراج الحكومة وتشويه صورة مصر أمام العالم واحداث الفوضى وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة تم القاء القبض عليهم وأعترفوا بجريمتهم.

حيث قام تامر ووليد وأحمد بتجهيز اسطوانة أكسجين لمبة تحصلوا عليها من أحد المنتمين للجماعة صاحب ورشة حدادة وتولى أحمد عزت بالإتصال بشريحة محمول وتم الإبلاغ عن قطع شريط السكك الحديدية وسبب اتصاله أنهم يثبتون أنهم قادرون على تنفيذ ما يريدون وتم التخلص من الشريحة وتم القاء القبض من نشر الخبر على الفيس بوك لإثارة الرعب بين مواطني كفر الشيخ.