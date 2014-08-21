نيابة المقطم تحقق في البلاغ الثاني المقدم من شريف منير ضد شيرين‎

بدأت نيابة المقطم رئيس بإشراف المستشار طارق ابو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة التحقيق في البلاغ الثاني المقدم من الفنان شريف منير وزوجته ضد المطربة شيرين عبد الوهاب لاتهامها بالسب والقذف والتعدى عليهما وإهانتهما بسبب خلافات الجيرة بمسكنهما بالمقطم.

> تستمع النيابة إلي أقوال الفنان شريف منير وزوجته فى بلاغه الثانى المقدم ضد شرين بسبب خلافات الجيرة وتعدى الفنانة عليه بالسب والقذف.

يذكر ان النيابة العامة قد أحالت البلاغ الأول الخاص بإتلاف كشك الحراسة بحديقة شريف منير إلى محكمة الجنح وتم تحديد 27 سبتمبر كأولى جلساته .

وتلقت مباحث شرطة المقطم، بلاغا من “منير” يحمل رقم 2014/ 3237 يفيد تضرره من جارته المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف على شرفة منزله أكثر من مرة، وجاء بالبلاغ أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة رخام كادت أن تسقط على رأس ابنته، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة تؤنبه بألفاظ خادشة بالحياء، مما دفعه لتحرير محضر ضدها، وتولت النيابة التحقيق. وتواجه نيابة المقطم المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف الفنان شريف منير فى محضر آخر، حيث من المقرر أن تستدعى النيابة المطربة لاحقًا لسماع أقوالها فى محضر يتهمها بالسب والقذف .