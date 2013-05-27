بالصور.. محافظ الاسماعيلية يشهد اجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج الجمعيات



> شهد اللواء جمال امبابى محافظ الإسماعيلية مراسم اجراء القرعة العلنية لاختيار عدد من الحالات الإنسانية الملحة من حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة الإسماعيلية وتوابعها لحج هذا العام والتي تم اجراؤها بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء ماجد عبد الكريم السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ فرج نجم مدير عام مديرية الأوقاف بالاسماعيلية وفي حضور جميع المتقدمين من أصحاب الحالات الإنسانية والبالغ إجماليهم 69 متقدم منهم 25 من كبار السن فوق سن الستين وعدد حالاتين من أصحاب الإحتياجات الخاصة وعدد 14 من أصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وقد تم إستبعاد عدد 28 حالة ممن لا تنتطبق عليهم الشروط..

> ومن جهتها أوضحت الدكتورة/كريمة حلمى مدير عام مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة أن القرعة قد تم إجراؤها بمنتهى الشفافية والحيدة الكاملة على عدد 40 حالة إنسانية لإختيار 4 حالات منهم ممن حالفهم الحظ بالفوز برحلة حج هذا العام .وقد فاز بفرصة الحج لهذا العام ممن تم السحب على أسمائهم كل من سهير عبدالله سليمان غريب من ذوى الاحتياجات الخاصة والاحتياطى لها منى عبد الواحد عبد الحميد ومن كبار السن فازبالقرعة كل من سجيع حماد سليمان وأمال إبراهيم شعيب والاحتياطى لهما كل من محمد محمد نور مكى وعزيزة سليمان عبد العال ومن الحالات الإنسانية المتقدمة ةالتى تشمل الأرامل والمطلقات فقد فاز في القرعة كل من مديحة إبراهيم عبد الجواد أساسى والاحتياطى لها عوض محمد إبراهيم وقد هنىء المحافظ الفائزين بالقرعة متمنيا لمن لم يحالفهم الحظ حظا أوفر في المرات القادمة.