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وزير التعليم: الرئيس شدد على تحسين أحوال المدرس باعتباره الركيزة الأساسية

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وزير التعليم: الرئيس شدد على تحسين أحوال المدرس باعتباره الركيزة الأساسية وزير التعليم: الرئيس شدد على تحسين أحوال المدرس باعتباره الركيزة الأساسية

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

أعرب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن سعادته البالغة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى اجتماع مطول، تم خلاله استعراض الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم فى ، والتي تشمل عمليات النهوض بكافة العناصر التعليمية “المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، والأبنية التعليمية”.
> وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم هاني كمال اليوم الخميس “إن الرئيس شدد على أهمية تحسين أحوال المعلم المصرى بما يتفق وقدره الاجتماعى باعتبار أن المعلم هو الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية، ووجه بضرورة حصول المعلم على الراتب الذى يليق به وفقا لخطة تدريجية، فضلا عن العمل على عودة هيبته داخل المؤسسات التعليمية حتى يتمكن من أداء رسالته السامية على أكمل وجه”.
> وأشار المتحدث إلى أنه تأكيدا على أهمية دور المعلم، فقد تقدم الدكتور محمود أبو النصر بمقترح الاحتفال بـ “عيد المعلم” بشكل سنوى، فيما رحب الرئيس السيسي بهذا المقترح، حيث سيلتقي فى هذا اليوم من كل عام بالمعلمين المثاليين والحاصلين على جوائز عالمية، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى احتفالية كبيرة قبل بداية العام الدراسى.
> ووجه الدكتور أبو النصر رسالة إلى معلمى مصر طالبهم فيها ببذل أقصى طاقات الجهد، وأن يركزوا على أداء رسالتهم السامية، لأن ذلك هو الضمان الكامل لحصولهم على حقوقهم المادية والأدبية فى ضوء ما تتمناه الوزارة لهم.
> أ ش أ

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