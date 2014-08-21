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النائب العام يأمر بالتحقيق مع مديري صفحة «حركة المقاومة الشعبية»

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النائب العام يأمر بالتحقيق مع مديري صفحة «حركة المقاومة الشعبية» النائب العام يأمر بالتحقيق مع مديري صفحة «حركة المقاومة الشعبية»

أمر النائب العام المستشار هشام بركات النيابات المختصة بفتح التحقيق مع المتهمين بإدارة صفحة “حركة المقاومة الشعبية”، أحد الصفحات الإلكترونية التي ظهرت للتحريض على أعمال العنف، واستهداف مؤسسات الدولة، والاعتداء على رجال الجيش والشرطة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة.

ونجحت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من خلال المتابعة الأمنية بالإستعانة بالتقنيات الحديثة لضبط العناصر المتورطة فى التحريض ضد رجال الشرطة، ونشر بياناتهم الشخصية، تحديد هوية مدير الصفحة على موقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” التي تحمل اسم (حركة المقاومة الشعبية – ) لقيامه بنشر مشاركات تتضمن عبارات تحريضية تكدر الأمن العام بالبلاد، والدعوة لعمل مسيرات، وكذا شعارات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة حيث تبين أنه مدرس يدعى محمد حسن محمود، مواليد 1972 مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى محمول ” لاب توب”.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بإشتراكه مع شقيقه يعمل مدرس أيضا ويدعى “محمود حسن محمود” مواليد 1970، فتم ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى “لاب توب”، وجهاز راوتر، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما جرائم التحريض ضد مؤسسات الدولة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

 

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