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رونالدو يطلب من مدريد الإبقاء علي دي ماريا

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رونالدو يطلب من مدريد الإبقاء علي دي ماريا رونالدو يطلب من مدريد الإبقاء علي دي ماريا

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد من إدارة فريقه عدم التفريط في الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإبقاء عليه في صفوف الفريق.

وظهرت نية كبيرة من ريال مدريد في بيع دي ماريا وخصوصا بعد التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجز هداف كأس العالم 2014 الأخيرة.

وكان دي ماريا قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2010 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وأشارت صحيفة "ماركا الإسبانية" أن رونالدو إلى جانب الإسباني سيرجو راموس قد طلبا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي الإبقاء علي دي ماريا.

ووجهت جماهير ريال مدريد تحية شديدة لدي ماريا أثناء مباراة ريال أمام أتليتكو مدريد في ذهاب

ويسعى مانشسر يونايتد لخطف دي ماريا من باريس سان جيرمان، في ظل رغبة مدريد المستمرة في بيع اللاعب.

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