سيميوني: أتلتيكو لا يمكنه منافسة ريال مدريد وبرشلونة

صرح الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بأن فريقه لا يمكنه المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة ولكنه ينافس فرقا مثل فالنسيا وأتلتيك بلباو وسيفيليا.

وفي مقابلة لصحيفة (جازيتا) الإيطالية نشرت اليوم الخميس، قال سيميوني: "لا أحب الكذب على الأشخاص المحيطين بي، وثمة أمر واضح هو أننا لا يمكننا المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة. منافسونا هم إشبيلية وفالنسيا وأثلتيك، وهدفنا هو الحصول على المركز الثالث".

وأضاف المدرب أن الروخيبلانكوس يواصل التحضير للموسم الكروي الجديد "لقد تغيرنا كثيرا خاصة في الهجوم، فماندزوكيتش وخيمينيز وجريزمان يختلفون عن كوستا وفيا وأدريان، بنية الفريق الفريدة لا تزال كما هي، ولكننا نبحث عن الأسلوب الذي يتناسب معنا بشكل أفضل. يجب التحلي بالصبر".

ويرى المدرب أن الريال والبرسا لهما وضع خاص نظرا للميزانية الكبيرة التي تسمح لهما بإجراء تعاقدات كبيرة، مبينا أن أتلتيكو هو بطل الليجا ولكن ثمة تغييرات طرأت على الفريق عبر ضم لاعبين جدد ورحيل آخرين عنه.