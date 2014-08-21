أنشيلوتي: دي ماريا طلب الرحيل من ريال مدريد

/أ ش أ/ كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريَال مدريد الإسباني عن طلب أنخيل دي ماريا للنادي بالرحيل في الصيف الحالي ، مشددا على أنه رفض تجديد العقد الذي يربطه بالنادي.

وظهرت نية كبيرة من ريال مدريد في بيع دي ماريا وخصوصا بعد التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجز هداف كأس العالم 2014 الأخيرة.

وكان دي ماريا قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2010 قادما من بنفيكا البرتغالي.

وقال أنشيلوتى في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إياب السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد: دي ماريا طلب السماح له بالرحيل ورفض التجديد مع النادي".

ومن ناحية أخري أكد أنشيلوتي أن متوسط الميدان الألماني سامير خضيرة رفض تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي الموسم المقبل، مما يقربه أكثر وأكثر من الرحيل.

ويتصارع مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات الجناح الأرجنتيني دي ماريا، بينما يتصارع قطبي لندن أرسنال وتشيلسي علي سامي خضيرة.

وبخصوص لقاء العودة في السوبر الإسباني يوم الجمعة، أكد المدرب الإيطالي النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة في المباراة الإياب.

وأضاف "كريستيانو تدرب بشكل جيد وهو جاهز للمشاركة، جميع اللاعبين جاهزون لكنني سأعمل على القيام ببعض التغييرات مقارنة بمباراة الذهاب".