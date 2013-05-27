القبض علي 2 من المطلوبين في التعدي على سجن بورسعيد وأقسام الشرطة



> تمكنت مديرية أمن بورسعيد من القبض علي اثنين من العناصر الخطرة في قضية التعدي علي سجن بورسعيد و اقسام الشرطة ببورسعيد اثناء احداث 26 يناير 2013 في بورسعيد .

كانت معلومات للعميد عبد الله خليفة مدير المباحث الجنائيىة عن تردد اثنين نا الخطرين علي الامن العام علي بعض الاماكن و هما كل من علاء احمد جلال السعيد و شهرته علاء لوبيا و سبق اتهتامة في عدة قضايا و مسجل خطر فئة أ و المدعو اسامة علي عبد الحميد علي محمد 32 سنة و شهرته اسامة الثورجي. اثنين من الخطرين علي الامن العام و المطلبوب ضبطهما في القضية رقم 238 اداري الشرق لسنة 2013الخاصة بالتعدي علي سجن بورسعيد و أقسام الشرطة .

و بعمل كمين لهما و بالإشتراك مع القوات الخاصة تمكنوا من القبض عليهما و جاري عرضهما علي النيابة.