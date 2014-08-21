10 نصائح لأول يوم دراسي

قبل اليوم الأول لافتتاح المدرسة يتوجب عليك تحضير أطفالك حتى يستقبلوه بكل حب ورضاء، الدكتور فياض العجمي، مستشار اجتماعي وعلاج أسري. يوجهك بنصائحه إلى ما يتوجب عليك فعله.

1 - بإمكانك تغيير موعد نوم طفلك الذي لازال في مرحلته الابتدائية من خلال قص الحكايات عليه، فقط هيئي له غرفته بإضاءة مناسبة، ثم اذهبي معه ليسترخي وأنت تحكين له الحكايات، أو تغنين معه بعض الأغاني التي يحبها.

2 - إذا كان طفلك لأول مرة سيذهب إلى المدرسة عليكِ أن تزيلي عنه رهبة المكان الجديد، والأصدقاء الجدد من خلال ذهابه إلى نوادٍ رياضية معك قبل دخول المدرسة؛ حتى يعتاد على التجمهر والأصدقاء.

3 - غيري ألعابه قبل أسبوع من بدء الدراسة، واجعلي محط اهتمامه اللعب بالصلصال والطباشير والألوان، وأحضري له أوراقاً ملونة «قص ولزق»، واجعليه يبتكر أشكالاً بدلاً من اللعب بالأجهزة الإلكترونية.

4 - إذا كان هادئاً ومنزوياً فحاولي أن تلعبي معه بألعابه، وشاهدي معه فيلم الكرتون المفضل لديه؛ حتى يستطيع أن يندمج مع الأطفال من سنه في المدرسة ويقيم صداقات.

5 - إذا كان كبيراً، وليست السنة الأولى له بإمكان، كأن تغريه بالأدوات المدرسية الجديدة وتحفزيه على تغيير موعد نومه وطعامه؛ حتى يذهب لمدرسته بهذه الأدوات، فالأطفال يشتاقون إلى أصدقائهم القدامى، وينتظرون تكوين أصدقاء جدد.

6 - مع تغيير موعد نومه يتغير موعد الأكل، لذا عليكِ أن تتحلي بالصبر؛ لأن تنظيم نوم طفلك سيجعله رافضاً للطعام في بداية التغيير، وكل ما عليك فعله هو أن تحضريه إلى غرفة الطعام، واحرصي على أن تقدمي له ما يحبه من أطباق شهية تحفزه على الأكل، وأخبريه بأنك فور الانتهاء من الطعام ستلعبين معه اللعبة التي يحبها.

7 - عليكِ أن تستعيدي بعض دروس طفلك عن طريق التعليم المرح كأن تعدي معه حبات الكورن فليكس قبل أكلها، وأن تطلبي منه أن يضيف في طبقه عدداً معيناً من حبات الكورن فليكس، وبذلك تكونين قد راجعتِ معه الأرقام التي حفظها، وجعلته يرغب في الطعام.

8 - لابد أن تغرسي فيه حب الرياضة وتعرفيه بأهميتها، وأن تجعلي الرياضة أسلوب حياة كأن تمارسي بعض تمارين الصباح عند الاستيقاظ، ولا تنسي التمارين المسائية؛ ليستطيع الخلود إلى النوم بشكل أفضل.

9 - لابد أن تجعليه يأخذ حماماً دافئاً قبل النوم، وبعد أدائه التمارين الرياضية؛ حتى يسترخي وينام بشكل أفضل.

10 - عوديه على تحمل المسؤولية، واجعليه يتدرب على استخدام المنبه للاستيقاظ، وقومي بعمل جدول على الحائط، واليوم الذي يستيقظ فيه من خلال المنبه ضعي له نجمة، وأعطيه من الحلوى التي يحبها.