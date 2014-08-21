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الأرز الأخضر مع الدجاج...وصفة جديدة لا تفوتي تجربتها

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الأرز الأخضر مع الدجاج...وصفة جديدة لا تفوتي تجربتها الأرز الأخضر مع الدجاج...وصفة جديدة لا تفوتي تجربتها

الخميس 21-08-2014 11:00

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

 

المقادير :-
دجاجه مسلوقه بدون عظم

 2 بصلة مقطعة جوانح

3 حبات جزر مبشورة 
1/4 كوب زيت نباتي

 1 مكعب مرقة دجاج

1/4 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

 1/4 ملعقة صغيرة بهار مشكل

 1/4 كوب دبس الرمان

 1/4 ملعقة صغيرة ملح  مذوبة بقليل من الماء وملون طعام أخضر
بصلة كبيرة مقطعة جوانح و محمرة  1

 

 

الطريقه :-


1. نضع زيت بالمقلاة ونضيف البصل الشرائح ليذبل ثم نضيف الدجاج المسلوق والجزر مع البهارات ودبس الرمان

2. بقدر آخر نضع قليل من الزيت وملون الطعام الأخضر ومكعب مرق الدجاج ثم نضيف مرقة الدجاج والملح وعندما تغلي نضيف الأرز ويترك ليستوي

 3. بقالب الكيك نضع طبقة من الدجاج والخضار ثم الأرز ونرص الأرز جيدا بالملعقه ثم نكرر الخطوات ثم نضع ملعقة زبده سايحة على الوجه ويغطى بالقصدير ويدخل الفرن 10 دقائق ثم ويزين بشرائح البصل المحمر.

 

 

 

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