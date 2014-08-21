كرات الدجاج الشهية على الطريقة الصينية

المقادير

8 قطع صدر دجاج فيليه

1بيض

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

3 ملعقة كبيرة صويا صوص

2 بصل أخضر مفروم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة سكر

1ملعقة كبيرة زيت سمسم

1 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة كبيرة بهارات صينية (البهارات الصينية تتكون من القرفة والهال وجوزة الطيب وكبش القرنقل والبانسون الصيني)

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/4 كوب صويا صوص

1/4كوب صوص وستر شاير

1/4 كوب رب البندورة

1/4 كوب صوص التشلي الحلو

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة طحين مذوبة في ماء بارد

1 ملعقة صغيرة بهارات صينية

6 حبات جزر مقطعة شرحات

4 بصل أخضر مقطع

3 حبات فلفل أخضر مقطع

2 حبة فلفل حار مقطع

6 سن ثوم مفروم

1/4 كوب كاتشب

طريقة التحضير

1. يقلب الدجاج على النار حتى ينضج.

2. يطحن الدجاج مع الطحين والزنجبيل والبصل الأخضر والثوم والسكر والصويا صوص وزيت السمسم والبهارات الصينية والفلفل الأسود ورشة الملح والبيض

3. يكور الدجاج المطحون باستخدام الطحين حتى يتماسك ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك جيدا ثم يقلى بالزيت النباتي حتى يشقر لونه (كمية الزيت نصف غزيرة).

4. يقلب الجزر والثوم والفلفل الحار( حسب الرغبة) والأجزاء البيضاء من البصل الأخضر بالزيت على النار.

5. بعد أن تذبل الخضار قليلا، يضاف الوستر شاور صوص والصويا صوص والكاتشب والتشلي صوص ورب البندورة والخل.

6. يضاف السكر والبهارات الصينية والفلفل الأسود وزيت السمسم والطحين المذوب في الماء حتى يصبح الخليط متماسكا.

7. تضاف كرات الدجاج المقلية إلى خليط الصوص وتترك على النار حتى تغلي.

8. تضاف الأجزاء الخضراء من البصل الأخضر إلى الدجاج ويسكب في طبق التقديم

* تقدم كرات الدجاج مع الأرز البسمتي

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