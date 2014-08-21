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كعكات الشوكولاتة الصغيرة بالسكر

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كعكات الشوكولاتة الصغيرة بالسكر كعكات الشوكولاتة الصغيرة بالسكر

الخميس 21-08-2014 11:36

المقادير:

 1 كوب بودرة كاكاو غير محلى
 1 1/2 كوب سكر
1 أصبع زبدة 100غم بحرارة الغرفة
 3 بيض
 2 ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2  ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
1/4  ملعقة صغيرة ملح
 1/2 كوب سكر بودرة
 

 

طريقة التحضير:
 1-  يخفق السكر والزبدة جيدا. يضاف البيض بالتدريج بيضة تلو الأخرى، ثم تضاف الفانيلا. عند تجانس الخليط تضاف بودرة الكاكاو لعمل مزيج الشوكولاته.
2- ينخل الدقيق مع البيكنغ باودر والملحويضاف لخليط السكر والبيض والزبدة حتى يصبح المزيج وكثيفا.

3-  تغطى العجينة وتوضع بالبراد لمدة 4 ساعات تقريبا وكلما زادت فترة التبريد كلما زادت سهولة تكوين الكعكات.
4-  يسخن الفرن الى درجة حرارة 350 فهرنهايت ثم توضع اوراق المشمع على صواني الفرن.
5- تعجن الخلطة ونعمل كرات صغيرة بحجم حبة الجوز وتوضع على ورق الزبدة.

6- توضع الكرات في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة لتتماسك..

7-  يوضع السكر البودرة في وعاء ونغمس الكرات في السكر لتتغطى تماما ثم نضعها على صينية الفرن بالترتيب.
8- تخبز الكعكات من 10-12 دقيقة، و بمجرد الإنتهاء من الشواء ضعيها لتبرد على سلك التبريد.

يمكنك حفظ كرات الشوكولاتة طازجة لمدة 5 أيام في وعاء محكم.

 

 

 

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