كعكات الشوكولاتة الصغيرة بالسكر

الخميس 21-08-2014 11:36
المقادير:
1 كوب بودرة كاكاو غير محلى
1 1/2 كوب سكر
1 أصبع زبدة 100غم بحرارة الغرفة
3 بيض
2 ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب سكر بودرة
طريقة التحضير:
1- يخفق السكر والزبدة جيدا. يضاف البيض بالتدريج بيضة تلو الأخرى، ثم تضاف الفانيلا. عند تجانس الخليط تضاف بودرة الكاكاو لعمل مزيج الشوكولاته.
2- ينخل الدقيق مع البيكنغ باودر والملحويضاف لخليط السكر والبيض والزبدة حتى يصبح المزيج وكثيفا.
3- تغطى العجينة وتوضع بالبراد لمدة 4 ساعات تقريبا وكلما زادت فترة التبريد كلما زادت سهولة تكوين الكعكات.
4- يسخن الفرن الى درجة حرارة 350 فهرنهايت ثم توضع اوراق المشمع على صواني الفرن.
5- تعجن الخلطة ونعمل كرات صغيرة بحجم حبة الجوز وتوضع على ورق الزبدة.
6- توضع الكرات في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة لتتماسك..
7- يوضع السكر البودرة في وعاء ونغمس الكرات في السكر لتتغطى تماما ثم نضعها على صينية الفرن بالترتيب.
8- تخبز الكعكات من 10-12 دقيقة، و بمجرد الإنتهاء من الشواء ضعيها لتبرد على سلك التبريد.
يمكنك حفظ كرات الشوكولاتة طازجة لمدة 5 أيام في وعاء محكم.
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