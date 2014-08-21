كعكات الشوكولاتة الصغيرة بالسكر

المقادير:

1 كوب بودرة كاكاو غير محلى

1 1/2 كوب سكر

1 أصبع زبدة 100غم بحرارة الغرفة

3 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب سكر بودرة



طريقة التحضير:

1- يخفق السكر والزبدة جيدا. يضاف البيض بالتدريج بيضة تلو الأخرى، ثم تضاف الفانيلا. عند تجانس الخليط تضاف بودرة الكاكاو لعمل مزيج الشوكولاته.

2- ينخل الدقيق مع البيكنغ باودر والملحويضاف لخليط السكر والبيض والزبدة حتى يصبح المزيج وكثيفا.

3- تغطى العجينة وتوضع بالبراد لمدة 4 ساعات تقريبا وكلما زادت فترة التبريد كلما زادت سهولة تكوين الكعكات.

4- يسخن الفرن الى درجة حرارة 350 فهرنهايت ثم توضع اوراق المشمع على صواني الفرن.

5- تعجن الخلطة ونعمل كرات صغيرة بحجم حبة الجوز وتوضع على ورق الزبدة.

6- توضع الكرات في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة لتتماسك..

7- يوضع السكر البودرة في وعاء ونغمس الكرات في السكر لتتغطى تماما ثم نضعها على صينية الفرن بالترتيب.

8- تخبز الكعكات من 10-12 دقيقة، و بمجرد الإنتهاء من الشواء ضعيها لتبرد على سلك التبريد.

يمكنك حفظ كرات الشوكولاتة طازجة لمدة 5 أيام في وعاء محكم.

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