كيكة الأناناس المقلوبة والمزيّنة بالكرز

الخميس 21-08-2014 12:00
المقادير:
1 1/2 كوب زبدة
1 1/2 كوب سكر ناعم
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر
1 ملعقة صغيرة فانيلا
3 ملعقة كبيرة عصير الأناناس
3 بيضات
4 ملاعق كبيرة عسل
علبة شرائح أناناس
6 حبات كرز مقسمة إلى أنصاف
الطريقة:
1. امسحي بالزبدة قاعدة قالب الكيك واقطعي دائرة من ورق الزبدة بحيث تتناسب مع مساحة قاعدة القالب وادهنيها بقليل من الزبدة , سخني الفرن إلى 170درجة مئوية .
2. بالخفاقة الكهربائية اخفقي الزبدة مع السكر و الدقيق و البايكنج باودر و البيض و الفانيلا و عصير الأناناس في إناء واسع لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط سميكاً كالكريمة .
3. سخني العسل قليلاً في مقلاة وصبيه في قاعدة الكيك.
4. رتبي شرائح الأناناس فوق العسل في القالب و ضعي أنصاف حبوب الكرز في وسط شريحة الأناناس ثم صبي خليط الكيك فوقها و استعملي السكين لجعل السطح ناعماً .
5. اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 40 - 45 دقيقة إلى أن يصفر السطح العلوي
6. اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة عشر دقائق ( مع عدم زيادة هذه الفترة حتى لا تلتصق حبات الأناناس في القالب )
7. مرري السكين حول أطراف القالب لسهولة قلب الكيكة في صحن التقديم.
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