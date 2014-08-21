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كيكة الأناناس المقلوبة والمزيّنة بالكرز

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كيكة الأناناس المقلوبة والمزيّنة بالكرز كيكة الأناناس المقلوبة والمزيّنة بالكرز

الخميس 21-08-2014 12:00

المقادير:

 

1 1/2 كوب  زبدة
1 1/2 كوب سكر ناعم 
 2 كوب دقيق
 2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر 
 1 ملعقة صغيرة فانيلا 
 3 ملعقة كبيرة عصير الأناناس 
 3 بيضات 
 4 ملاعق كبيرة عسل 
علبة شرائح أناناس
6 حبات كرز مقسمة إلى أنصاف

 

الطريقة:

 

1.       امسحي بالزبدة قاعدة قالب الكيك واقطعي دائرة من ورق الزبدة  بحيث تتناسب مع مساحة قاعدة القالب وادهنيها بقليل من الزبدة , سخني الفرن إلى 170درجة مئوية

2.      بالخفاقة الكهربائية اخفقي الزبدة مع السكر و الدقيق و البايكنج باودر و البيض و الفانيلا و عصير الأناناس في إناء واسع لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط سميكاً كالكريمة

3.      سخني العسل قليلاً في مقلاة وصبيه في قاعدة الكيك

4.      رتبي شرائح الأناناس فوق العسل في القالب و ضعي أنصاف حبوب الكرز في وسط شريحة الأناناس ثم صبي خليط الكيك فوقها و استعملي السكين لجعل السطح ناعماً

5.      اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 40 - 45 دقيقة إلى أن يصفر السطح العلوي

6.      اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة عشر دقائق ( مع عدم زيادة هذه الفترة حتى لا تلتصق حبات الأناناس في القالب )

7.      مرري السكين حول أطراف القالب لسهولة قلب الكيكة في صحن التقديم.

 

 

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