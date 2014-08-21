كيكة الأناناس المقلوبة والمزيّنة بالكرز

المقادير:

1 1/2 كوب زبدة

1 1/2 كوب سكر ناعم

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيلا

3 ملعقة كبيرة عصير الأناناس

3 بيضات

4 ملاعق كبيرة عسل

علبة شرائح أناناس

6 حبات كرز مقسمة إلى أنصاف

الطريقة:

1. امسحي بالزبدة قاعدة قالب الكيك واقطعي دائرة من ورق الزبدة بحيث تتناسب مع مساحة قاعدة القالب وادهنيها بقليل من الزبدة , سخني الفرن إلى 170درجة مئوية .

2. بالخفاقة الكهربائية اخفقي الزبدة مع السكر و الدقيق و البايكنج باودر و البيض و الفانيلا و عصير الأناناس في إناء واسع لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط سميكاً كالكريمة .

3. سخني العسل قليلاً في مقلاة وصبيه في قاعدة الكيك.

4. رتبي شرائح الأناناس فوق العسل في القالب و ضعي أنصاف حبوب الكرز في وسط شريحة الأناناس ثم صبي خليط الكيك فوقها و استعملي السكين لجعل السطح ناعماً .

5. اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 40 - 45 دقيقة إلى أن يصفر السطح العلوي

6. اتركي الكيكة تبرد في القالب لمدة عشر دقائق ( مع عدم زيادة هذه الفترة حتى لا تلتصق حبات الأناناس في القالب )

7. مرري السكين حول أطراف القالب لسهولة قلب الكيكة في صحن التقديم.

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