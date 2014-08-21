أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير الداخلية اللبناني ينفي وجود وساطة في ملف العسكريين المختطفين

Google+ Print

نفى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، علمه بوجود وساطة خارجية في ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل مسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» من عرسال.

وأكد المشنوق لصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي قاد مفاوضات إطلاق سراح مختطفين لبنانيين شيعة في سوريا، لا يقود أي مفاوضات أو أي اتصالات مع دول إقليمية أو عربية في إطار البحث بقضية العسكريين المختطفين».

وأضاف المشنوق أن «دوراً كهذا للواء إبراهيم بحاجة لقرار من اللبنانية». ورفض كشف «أي معلومات متصلة بمفاوضات تحرير المخطوفين»، مشدداً على «ضرورة كتمان أي معلومات لضمان نجاح المفاوضات».

على صعيد متصل، ذكرت مصادر متابعة للمفاوضات الجارية في ملف الأسرى العسكريين إلى انه «لا يزال مقاتلو(داعش)مصرين على مطالبهم بالحصول على 10 موقوفين إسلاميين من السجون اللبنانية مقابل كل مخطوف لبناني موجود في حوزتهم».

وأوضحت المصادر في تصريح «للأخبار» أن التنظيم المذكور منح المفاوضين مهلة محددة، مهدداً بالتصعيد إذا لم تتجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبه خلال هذه المهلة«.

وأكد مندوبو «داعش» للمفاوضين أن وقت التفاوض ليس مفتوحاً، وأن على الجانب اللبناني الإسراع لحسم موقفه.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد