مسؤول عراقي: شن ضربات أمريكية ضد «داعش» بمحافظة الأنبار السبت

قال صباح الكرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار غربي العراق، الخميس، إن المقاتلات الأمريكية ستبدأ، السبت المقبل، تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في المحافظة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وردته.

وأوضح الكرحوت أن القصف الجوي الأمريكي سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل، ضد أهداف لتنظيم «داعش» في المناطق الغربية من محافظة الأنبار كمدن وبلدات حديثة وعانه وراوه والقائم وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

وأضاف أن أقواله مستندة إلى معلومات استخباراتية وردته، من دون أن يبيّن مصدر تلك المعلومات وفيما إذا كانت عراقية أو أمريكية.

وأوضح الكرحوت أن «بدء الطائرات الأمريكية بتنفيذ طلعات جوية فوق محافظة الأنبار لاستهداف عناصر»داعش«يأتي بعد مباحثات أجراها محافظ الأنبار أحمد الدليمي مع مسؤولين في السفارة الامريكية في بغداد ومسؤولين في الحكومة الاتحادية خلال الأسبوعين الماضيين».

وتوجه القوات الجوية الأمريكية منذ أسبوعين، ضربات جوية تستهدف مواقع «داعش» بمحافظة نينوى شمالي العراق، تقول واشنطن إنها «محدودة» وتنفذ لوقف تقدم التنظيم باتجاه أربيل، عاصمة اقليم شمال العراق، و«حماية المصالح الأمريكية».

ويعم الاضطراب مناطق شمالي وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم «داعش»، ومسلحون سنة متحالفون معه، على أجزاء واسعة منها، في يونيو الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين، ومدينة كركوك في محافظة كركوك وقبلها بأشهر مدن الأنبار غربي العراق.

فيما تمكنت القوات العراقية مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وكذلك قوات البيشمركة، جيش إقليم شمال العراق وبدعم عسكري أمريكي من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك عنيفة خلال الأسابيع القليلة المنصرمة.