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بالصور.. منشأة عسكرية روسية سرية لتدريب رواد الفضاء

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استطاع المصور البريطاني، ميتش كاروناراتني، التقاط صور نادرة من معسكر «ستار سيتي» الروسي، الذي يقع في غابة بالعاصمة الروسية، موسكو، لتدريب رواد الفضاء منذ أكثر من 50 عاما، رغم التشديد الأمني حول موقع المعسكر السري.

The Star City facility is located deep in a forest about 30 miles (48 km) from Moscow

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الأربعاء، أن المنشأة السرية تقع في أعماق غابة روسية تبعد حوالي 30 ميلا عن موسكو، ويتم استخدامها لتدريب رواد الفضاء على البعثات الخارجية إلى الفضاء، مشيرة إلى أنها أنشئت، في 1960، واستطاعت تدريب أكثر من 400 مسافر إلى الفضاء، من روسيا، ومن 30 دولة مختلفة.

Shown here is a statue of Yuri Gagarin, who on 12 April 1961 became the first human ever to travel to space. Star City was once also known as the Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre

وتوضح الصور وجود نموذجين من محطة الفضاء الدولية والمركبات الفضائية لاستخدامها في التدريب.

Pictured is Nasa's own ISS mockup at the Lyndon B. Johnson Space CenterThe facility apparently has a very lived in look but is 'cared for with pride' according to Mr Karunaratn. Seen here are some interconnected mock-ups of ISS modules

وأكدت الصحيفة أن المنشأة العسكرية تسمح، في حالات نادرة، بالدخول إلى مقرها ورؤية محتويات المنشأة بأعينهم، ولكن مصورا واحدا استطاع مؤخرا الوصول إلى قلب برنامج الفضاء الروسي، مشيرة إلى أن المنطقة رغم أنها لم تعد منطقة عسكرية منذ 2008، ولكن ما زال من الصعب على الغرباء الحصول على حق الدخول إليها.

ويدير مركز «ستار سيتي» وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس»، في بلدة مغلقة، وهي المنشأة التي تدرب فيها رائد الفضاء يوري جاجارين، أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض، في 12 إبريل 1961.

Shown here is a mock-up of the Soyuz spacecraft used to take astronauts to the ISS. The Soyuz family of spacecraft has been in operation since the 1960s, although it has been continuously upgraded since then

وأوضح المصور كاروناراتني أن جميع الموظفين المشاركين في برنامج الفضاء، وأقاربهم من حقهم العيش حول منطقة «ستار سيتي»، لافتا إلى وجود أماكن الإقامة والتسوق وكنيسة ومدرسة، وأضاف أن عائلة جاجارين لا تزال تعيش في تلك المنطقة حتى الآن.

Photographer Mitch Karunaratne from London has taken rare photos of Russia's Star City. The facility is located deep in a forest about 30 miles (48 km) from Moscow Pictured is a Sokol spacesuit used by cosmonauts when travelling to and from space

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