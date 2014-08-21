بالصور.. منشأة عسكرية روسية سرية لتدريب رواد الفضاء

استطاع المصور البريطاني، ميتش كاروناراتني، التقاط صور نادرة من معسكر «ستار سيتي» الروسي، الذي يقع في غابة بالعاصمة الروسية، موسكو، لتدريب رواد الفضاء منذ أكثر من 50 عاما، رغم التشديد الأمني حول موقع المعسكر السري.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الأربعاء، أن المنشأة السرية تقع في أعماق غابة روسية تبعد حوالي 30 ميلا عن موسكو، ويتم استخدامها لتدريب رواد الفضاء على البعثات الخارجية إلى الفضاء، مشيرة إلى أنها أنشئت، في 1960، واستطاعت تدريب أكثر من 400 مسافر إلى الفضاء، من روسيا، ومن 30 دولة مختلفة.

وتوضح الصور وجود نموذجين من محطة الفضاء الدولية والمركبات الفضائية لاستخدامها في التدريب.

وأكدت الصحيفة أن المنشأة العسكرية تسمح، في حالات نادرة، بالدخول إلى مقرها ورؤية محتويات المنشأة بأعينهم، ولكن مصورا واحدا استطاع مؤخرا الوصول إلى قلب برنامج الفضاء الروسي، مشيرة إلى أن المنطقة رغم أنها لم تعد منطقة عسكرية منذ 2008، ولكن ما زال من الصعب على الغرباء الحصول على حق الدخول إليها.

ويدير مركز «ستار سيتي» وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روسكوزموس»، في بلدة مغلقة، وهي المنشأة التي تدرب فيها رائد الفضاء يوري جاجارين، أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض، في 12 إبريل 1961.

وأوضح المصور كاروناراتني أن جميع الموظفين المشاركين في برنامج الفضاء، وأقاربهم من حقهم العيش حول منطقة «ستار سيتي»، لافتا إلى وجود أماكن الإقامة والتسوق وكنيسة ومدرسة، وأضاف أن عائلة جاجارين لا تزال تعيش في تلك المنطقة حتى الآن.