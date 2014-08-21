ضبط 4 عناصر إخوانية تورطوا في إثارة الشغب وترويع المواطنين بالمنوفية

في إطار توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل مرافق الدولة وترويع المواطنين ، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني من ضبط أربع متهمين من الخلايا النوعية والمنتمين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والمتورطين في إرتكاب أعمال العنف وترويع المواطنين بمنطقة السادات بمحافظة المنوفية وسابقة قيامهم بإضرام النيران نقطة شرطة المستقبل والتخطيط لإسقاط عدد من أبراج الكهرباء .

> وقد أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب تلك الوقائع كلٍ من

> ” السيد أبو العزم عبد الرحمن ” 36 سنة، مهندس زراعى ، ومقيم مدينة السادات.

> ” محمد عبد العزيز أحمد ” 26 سنة، فني جودة ، ومقيم مدينة السادات .

> ” محمد عوض عبد الحميد ” 25 سنة”، فني صيانة زجاج ، ومقيم مركز شبين الكوم .

> ” عبد الجيد عبد الحميد رضوان ” 37 سنة”، أمين مخزن ، ومقيم مدينة السادات.

> وقيامهم بتكوين خلية إرهابية تخصصت في ارتكاب العديد من أعمال العنف والتخريب .

> وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أعضاء الخلية الإرهابية وبمواجهتهم اعترفوا بقيام بتكليفهم بتكوين مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي أطلقوا عليها ( اللجنة النوعية ) للتخطيط والإعداد والقيام بأعمال عدائية وتخريبية ضد المنشآت الهامة الشرطية بالاشتراك مع آخرين واعترفوا بارتكابهم الوقائع السابقة .

> تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي العناصر الإرهابية .

أ ش أ