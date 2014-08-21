هل تعطين كلوي مورتيز لقب المراهقة الأكثر أناقة؟

عرفت الممثلة الشابة كلوي غريس مورتيز Chloe Grace Moretz بموهبتها اللافتة في الأفلام وبإطلالاتها الرائعة التي تظهر بها على السجادة الحمراء دوماً، وقد لفتتنا بعشقها للتجدد والجرأة التي تظهر في إطلالاتها المختلفة.

تختار كلوي مورتيز البالغة من العمر "17عاماً" ما يتناسب مع عمرها، وتحرص على أن لا تبدو أكبر من ذلك، كما تعبر بستايلها عن شخصيتها المرحة وأسلوبها البعيد عن الملل والرتابة، إضافة إلى أنها تعشق الفساتين الأنثوية القصيرة ويمكن أن نرى ذلك بوضوح في إطلالاتها في الصور أعلاه، ويبدو أن النجمة لا تستطيع إخفاء إعجابها بالإطلالات البيضاء، إذ لا يمكن أن ننسى إطلالتها في مهرجان "كان" بفستان جريء مغطى بالريش من "Chanel"، ولا إطلالتها في حفل "Met Gala" بفستان أبيض جميل.

يعجبنا اهتمام الممثلة الشابة بالتفاصيل الأنيقة لكل إطلالة كما ظهر في إطلالتها الأنيقة من "Chanel" في معرض "The Little Black Jacket"، حيث نسقت بدلتها الرسمية الجميلة مع حذاء أخضر بتصميم مميز، ونسقت فستانها الوردي الناعم مع صندل باللون الأحمر فحصلت على لوك عصري وناعم.

شاهدي إطلالات النجمة كلوي مورتيز، وأخبرينا هل تستحق لقب المراهقة الأكثر أناقة أم لا؟

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