"سيدتي نت" تختار للرجل أجمل 22 معطفاً للشتاء

شهد موسم خريف وشتاء 2014-2015 العديد من الصيحات المميّزة في عالم موضة الرجل. وقد رأينا تصميمات جريئة ومبتكرة، على مختلف أنواع الملابس وخاصّة على المعاطف والجاكيتات، التي تعتبر القطع الأهمّ في الشتاء. وكي لا تقع في حيرة من أمرك، أثناء اختيار المعطف الأنسب للموسم القادم، انتقينا لك أجمل 22 تصميماً من أكبر وأهمّ منصّات عروض الأزياء العالميّة.

بعض هذه المعاطف يصل للركبة، كتلك التي رأيناها لدى Bottega Veneta، وAlexander McQueen، وبعضها ذو تصميم كلاسيكي وبسيط، مثل التي رأيناها لدى Calvin Klein، وMarni، وبعضها له ألوان جريئة وقويّة، كالأحمر لدى Versace، ومنها من كان له طبعات وروسومات مميّزة، مثل لدى Etro وBurberry Prorsum. أما بعض دور الأزياء، ففضّلت التصميمات المبكرة للمعاطف مثل Roberto Cavalli، Lanvin. وقد رأينا أيضاً الجلديّة القصيرة ذات التصميمات الشبابيّة لدى كلّ Dsquared2، وحتى الفرو دخل موضة معاطف هذا العام للرجل، وقد رأينا معاطف مصنوعة بالكامل منه لدىDior Homme، أو دخل على التصميم بشكل جزئي مثل Fendi.

تصميمات رائعة تناسب مختلف الأعمار والأذواق، شاهدها هنا واختر المعطف المفضّل لديك، لتحتمي من برد فصل الشتاء، وتكون مواكباً لصيحات الموضة أيضاً.

سيعجبك أيضاً: