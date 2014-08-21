4 خطوات للحفاظ على شباب البشرة

ما رأيك في مرحلة الثلاثينات؟ بالتأكيد هي مرحلة الجمال الناضج المتألق، فقد تتحولين في هذا الوقت إلى خبيرة في الجمال، وقد تقعين بها في الكثير من الأخطاء.

ولكي تزيد معرفتك وخبراتك في الجمال عليك باتباع برنامج مختلف عما كنت تتبعينه في العشرينات للعناية بالبشرة، فقد أصبحت قريبة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يتطلب منك مزيداً من الاهتمام.

إليك أبرز 4 نصائح للعناية ببشرتك في مرحلة الثلاثينات والاحتفاظ بشبابها ورونقها:

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1. التقشير الدوري للبشرة: ففي سن الثلاثين تتضاعف أهمية التقشير، لذا عليك الالتزام بتقشير بشرتك مرتين في الأسبوع، ويفضل القيام بهذه الخطوة أثناء الليل لتحريك الدورة الدموية بالجسم من خلال فرك البشرة وتدليكها.

2.الفيتامينات :اهتمي بمنح بشرتك القدر الكافي من فيتامين (C)؛ لأن هذا الفيتامين أساسي لبشرتك في هذا العمر، وتستطيعين الحصول عليه من خلال الأطعمة التي تتناولينها كالفراولة والبرتقال والكيوي أو من خلال كبسولات فيتامين(C) المتواجدة في الصيدليات، ففيتامين (C) هو صديقك لبشرة مشدودة ووردية.

3. المنظف المطهر :احرصي على اختيار مستحضر تنظيف بشرة وجهك الذي يحتوي على نسبة عالية من مواد التطهير التي من شأنها القضاء على الخلايا المؤذية لصحة بشرتك ونضارتها، فإزالة الدهون والرواسب شرط لا غنى عنه للمحافظة على شباب بشرتك في هذه المرحلة.

4.السيروم وكريم الوقاية من الشمس: بشرتك في هذا العمر بأمس الحاجة إلى السيروم وكريم الوقاية من أشعة الشمس ليحميانها من مختلف المؤثرات الخارجية المؤذية.

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