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قيادات الجيش تقدم جزء من رواتبها ومدخراتها الشخصية دعمًا لصندوق تحيا مصر

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قيادات الجيش تقدم جزء من رواتبها ومدخراتها الشخصية دعمًا لصندوق تحيا مصر قيادات الجيش تقدم جزء من رواتبها ومدخراتها الشخصية دعمًا لصندوق تحيا مصر

واصلت القوات المسلحة مشاركتها فى دعم المبادرة الوطنية التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحمل الشعب المصرى مسئوليته الوطنية فى دعم الاقتصاد والمساهمة فى تمويل المشروعات القومية التى تعزز جهود التنمية المستدامة على أرض ، حيث قام وفد يضم عدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية بتقديم جزء من رواتبهم ومدخراتهم الشخصية لصالح صندوق تحيا مصر.

وشاركت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى تنفيذ هذا الإلتزام والواجب الوطنى على كل مصرى، حيث قام مقاتلوا الجيش الثانى الميدانى ورجال المنطقة المركزية العسكرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومقاتلوا المنطقة الجنوبية العسكرية بالمشاركة بجزء من رواتبهم ومدخراتهم من أجل دعم الصندوق الذى يمثل أحد صور التلاحم بين أبناء الشعب المصرى من أجل النهوض بالإقتصاد القومى.

وتسابق رجال القوات المسلحة من مختلف الهيئات والإدارات للمشاركة فى دعم المبادرة والتأكيد على ضرورة التلاحم بين جميع أبناء الشعب المصرى والإلتفاف فى نسيج وطنى واحد من أجل تحقيق المشروعات الكبرى التى يخطط لها حالياً، حيث قام عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بهيئات التنظيم والإدارة والإمداد والتموين والهيئة الهندسية وهيئة الشئون المالية والقضاء العسكرى بوضع لبنات جديدة فى بنيان الصندوق بالمشاركة بجزء من رواتبهم لدعم مصر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية الصادقة ومؤكدين أنهم جزء أصيل وداعم للشعب المصرى فى بناء المستقبل.

وأكد رجال القوات المسلحة مشاركتهم فى دعم الصندوق هو جزء من رد الجميل للشعب، حيث قام عدد من الضباط والصف والجنود من مقاتلى الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وهيئة التسليح وقوات الدفاع الشعبى وإدارات المدفعية والأسلحة والذخيرة والمخابرات الحربية والإستطلاع والشرطة العسكرية وجهاز الرياضة للقوات المسلحة بالمشاركة فى صندوق دعم مصر مؤكدين أن العقيدة الراسخة للقوات المسلحة بأنها يدٌ تؤمن وتسهر لحماية الوطن وأخرى تبنى مجده ومستقبله.

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