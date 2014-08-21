بدء أعمال تشكيل حزب جديد من داخل حزب العدالة والتنمية

بدأت الاستعدادات الأولية داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشكيل حزب جديد انتقاما من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد عزله الرئيس الحالي عبد الله جول، وقد حصل الحزب الجديد على دعم كبير من منتسبي الغرف التجارية والصناعية في عموم المدن التركية فضلا عن إجراءه اتصالات ومشاورات في المحافظات والبلدات لتشكيل تنظيم وهيكل الحزب الجديد الذي لم يتحدد اسم له بعد.

> وذكرت صحيفة آيدنلك اليسارية التركية في مقال لها اليوم الخميس أنه سيتم تأسيس حزب جديد على غرار نموذج حزبي العدالة والتنمية والوطن الأم، فيما أشارت مصادر مقربة من الحزب الحاكم إلى أن الحزب الجديد سيضم المتدينين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين والقوميين والليبراليين وتم إعداد قائمة بأسماء الشخصيات السياسية اليمينية واليسارية التي عملت بالبرلمان في الماضي، حيث بدأ الاتصال بهم شخصيا لمعرفة آراءهم وتطلعاتهم حول تشكيل الحزب الجديد الذي سينبثق عن الحزب الحاكم.

> وأوضحت الصحيفة أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل حزب جديد بعد أن أعلن أردوغان تاريخ انعقاد المؤتمر العام الطارئ – 27 أغسطس الجاري – قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية جول بيوم واحد فقط – 28 أغسطس – فيما يؤكد أنصار جول أن تحديد هذا التاريخ لعقد المؤتمر العام الطارئ للحزب يأتي في إطار خطة أعدها أردوغان في محاولة لقطع الطريق السياسي على جول.

> أ ش أ