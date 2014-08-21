زاب ثروت لـ«ONA»: «مين السبب» للمجتمع لا للمتحرش.. وأول ألبوم غنائي خلال 3 أشهر

أنهي زاب دبلومة أمريكية ثم درس الهندسة لمدة 4 سنوات، كانت بدايته الفنية في 2009 مع أغنية «الصُبح» ومن ثم أعقبتها ثلاث أغاني أخري حتي عام 2011.

2011 كانت البداية الرسمية له مع فريق أسفلت في «كاتب لبكرة كتاب»، والتي كانت قبل انطلاق ثورة 25 يناير بـ 48 ساعة، ومن هنا بدأ زاب رحلتة الفنية مع الكثير من الفنانين والفرق «كايروكي»، «أسفلت»، «هاني عادل»، «محمود العسيلي»، «مصطفي عاطف» و أخيرًا مع «منه حسين» .

من أشهر أغاني زاب «إحلم»، «إحنا جيل وأنتوا جيل» و أحدث أغانية «مين السبب»، التي تناقش قضية مهمة انتشرت في الآونة الأخيرة وهي التحرش.

حوار وتصوير- أحمد سامح

«مين السبب».. رسالة للمجتمع و ليس للمتحرش، تلك الأغنية التي قرر زاب كتابتها كتابتها منذ عامين، بعد انتشار ظاهرة التحرش، والتي تجاوز عدد مشاهديها على صفحة زاب الرسمية بموقع يوتيوب الـ400 ألف، وأجرت وكالة أنباء أونا حوارًا مع الفنان زاب ثروت وكان نص الحوار كالتالي :

استهل زاب حديثه معربًا عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «مين السبب»، قائلًا: بدأت في كتابتها منذ عامين، وتعاون معي شريف مصطفي عضو فريق «كايروكي» الذي قام بتوزيعها، وتم وضع التصور النهائي للموسيقى، وتم تسجيلها بالفعل، ولكن بسبب الظروف التي مرت بها البلاد أن ذاك تأخر موعد طرحها.

ويواصل ثروت حديثه: تواصلنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قابلت الفكرة بالترحاب، ومع ارتفاع نسبة التحرش في الأونة الأخيرة وعدم وجود عمل فني ناقش قضية التحرش بطريقة موضوعية شاملة سوي فيلم «678»، قررت البدء في التجهيز للأغنية و طرحها .

وسط كل بيت حكاية متحكتش من الكسوف .. وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرا كله خوف.. مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت.

وأضاف زاب خلال حواره مع وكالة أونا للأنباء أن الأغنية موجهة للمجتمع الذي يتجاهل خطأ يقع أمام عينه ولا يُحرك ساكنًا، و نفى أن تكون موجهة للمتحرش والذي يعلم جيدًا أنه مخطئ.

وقال زاب: رسالة الأغنية الموجهة للمجتمع والأهل أن يكفوا السكوت عن الخطأ، لأن البنت ضحية و ليس لها أي ذنب، فيجب علي الجميع فضح المتحرشين، و يجب مناقشة المشكلة بدون أي خجل حتي نستطيع مواجهتها.

منة حسين «أصالة الصوت المصري».. هذا كان رد زاب عن سبب اختيار الفنانة منة حسين للمشاركة بالكليب، مشيرًا إلى سبب ثاني وهو شكل منه المتميز بالطابع المصري، موضحًا مشكلة التحرش مشكلة عالمية، والكليب يناقش المشكلة من الجزء الخاص بمصر فالبتالي يجب مواصفات خاصة .

وعن فريق عمل الكليب، قال زاب أن الأغنية من إنتاج شركة أكسير ستوديو بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإخراج كريم شعبان، وتوزيع شريف مصطفي، و المنتج فني عبد الرحمن الجرواني .

«أتوبيس نقل عام» كان المكان الذي تم تصوير أحداث الكليب فيه، وأوضح زاب أن أختيار وسيلة مواصلات مثل الأتوبيس، لأنها أكثر الأماكن التي تحدث بها حالات التحرش الجنسي بالفتيات، وأن المخرج كريم شعبان هو من وضع التصور الدرامي للكليب مرتبطًا بالكلمات، حيث تدور القصة حول فتاة تقوم بالركوب في أتوبيس نقل عام، ويتم التحرش بها داخل الأتوبيس، وسط سكوت تام من الركاب الأخرين .

الشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت ذوق.. قالوا هيلا بيلا صيدا يلا بينا نبتدي.. مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام.. مع ان كلامه جارح بس زايط و السلام.. موقف مهين اصل كل الناس ساكتين

وفيما يخص تأخر طرح زاب لألبوم غنائي كامل رغم نجاح الأغاني السنجل التي طرحها، قال خلال الثلاث شهور المقبلة سيتم طرح أول ألبوم، مشيرًا إلى أن سبب التأخير هو كثرة جولاته الفنية حول المحافظات، مما تسبب في تعطيله عن الكتابة.

وأضاف أن الوصول إلي ألبوم بكفاءة و جودة عالية يحتاج كثير من الوقت ، حتي لايقل عن أغانية السنجل، حتي ينجح نجاح مستمر وليس نجاح وقتي، مشيرًا قال أن هناك تحضير لثلاث أغاني سينجل ، و أولهما سيتم طرحها أوائل شهر سبتمبر المقبل ، وتتحدث عن الحياة والمستقبل.

وقال زاب إنه لا يحضر لأي حفلات في الفترة الحالية، وذلك لأن هناك صعوبة في إقامة حفالات داخل القاهرة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، ولكن في منتصف شهر سبتمبر القادم ستكون هناك عددة حفالات سيتم الإعلان عنها مسبقأ .

واختتم الفنان زاب ثروت حديثه موجهًا الشكر لجمهوره، مشددًا على حرصه على تقديم مستوى من الأغاني لا يمكن أن يتنازل عنه .