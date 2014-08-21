القوي العاملة تعلن عن المهن المطلوبة للعمل فورا بمحور تنمية قناة السويس الجديدة

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن المهن المطلوبة للعمل فورا بمحور تنمية قناة السويس الجديدة هى سائق لودر، وسائق بلدوزر، وسائق حفار، وسائق قلاب، وسائق ناقل أتربة، وسائق محطات خلط الخرسانة، وسائق ماكينة هراس تراب، وسائق خلط خرسانة، وعامل ماكينة نيوجيرسى، وعامل أسفلت، ومشغل خلط أسمنت، وعامل تشغيل ماكينة خلط خرسانة.

> وقالت الوزيرة: إنه على الراغبين من هذه المهن للعمل بمحور تنمية قناة السويس الجديدة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة

> job_manpower@hotmail.com تنمية محور قناة السويس، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التمكن من التسجيل نظرا للإقبال الكثيف يمكن التسجيل عن طريق الاتصال برقم تليفون 022610352 – 01271267340 أو عن طريق التسليم باليد بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس – صلاح سالم – مدينة نصر.

> أ ش أ