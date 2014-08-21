وفد من الأزهر الشريف يواصل زيارته إلى تايلاند

يواصل وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف برئاسة وكيل الأزهر فضيلة الدكتور عباس شومان الزيارة التي استهلها أمس الأربعاء إلى تايلاند والتي تستمر ستة أيام.

وقال السفير إسماعيل خيرت سفير مصر في تايلاند اليوم الخميس إن الزيارة تأتي للتأكيد على الدور الفعال للأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي والتعاون والتنسيق مع الدول الإسلامية وتلك ذات الأقليات المسلمة.

وأشار خيرت إلى أن مستوى الزيارة يعكس المكانة التي توليها مصر حكومة وشعبا لتايلاند ومسلمي تايلاند، حيث قام الأزهر الشريف بإيفاد 12 مبعوثا لتايلاند، فضلا عن تقديم 80 منحة سنوية للدراسة به، مشيرا إلى أن عدد التايلانديين الذين يدرسون به – سواء من خلال المنح المقدمة أو من خلال إيفادهم من قبل تايلاند – يقدر بقرابة الثلاثة آلاف طالب.

وأضاف أن جدول الزيارة سيتضمن احتفالية يعقدها خريجو الأزهر في تايلاند للوفد المصري، كما يتضمن البرنامج زيارة للولايات المتحدة الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة فضلا عن لقاءات مع كبار القيادات الإسلامية في تايلاند.

أ ش أ