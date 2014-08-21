بالصور - زكي يستعد بقوة لبداية لبنانية جديدة

يختتم عمرو زكي تدريبات اللياقة البدنية والتقويات العضلية خلال الأسبوع الحالي في دبي، على أن يبدأ تدريبات الكرة خلال أيام مع فريقه الجديد العهد اللبناني.

ووفقا لما أكده محمود حسام وكيل اللاعب لـFilGoal.com، يصبح زكي جاهزا في الأسبوع الأول من سبتمبر عقب خضوعه لجراحة في كعب القدم فبراير الماضي.

ويبذل البلدوزر مجهودات كبيرة من اجل العودة للملاعب سريعا للانضمام لصفوف نادى العهد اللبناني والانتظام في تدريبات فريقه الجديد والظهور بمستواه المعهود.

ويواصل مسئولي العهد التواصل مع الطبيب الألماني المتابع لحالة زكي، لتحديد موعد عودة الأخير إلى الملاعب، خاصة وان الفريق اللبنانى يعقد أمالا كبيرة على اللاعب لقيادة الفريق في الدوري اللبناني.

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