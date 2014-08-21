أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ننشر صورة لأحد الضباط المصابين في “انفجار الاتحادية” مبتور اليدين

Google+ Print
ننشر صورة لأحد الضباط المصابين في “انفجار الاتحادية” مبتور اليدين ننشر صورة لأحد الضباط المصابين في “انفجار الاتحادية” مبتور اليدين

النقيب طارق عبد الوهاب

نشرت إحدى الصفحات المنسوبة لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، صورة للنقيب طارق عبد الوهاب، أثناء علاجه خارج وهو مبتور اليدين، مطالبه من المواطنين الدعاء له .

وكان محيط قصر الاتحادية شهد خلال يوم 1 يوليو الجاري انفجار 5 عبوات ناسفة، مما أدى إلى استشهاد العقيد أحمد العشماوي ضابط بقسم المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، أثناء قيامه بأداء واجبه في فحص قنبلتين أمام نادي هليوبوليس بمصر الجديدة بالقرب من محيط قصر الاتحادية، كما أصيب النقيب طارق عبد الوهاب من نفس الإدارة وأميني شرطة ورقيب هم: “أشرف السيد، أحمد عوض الله، جمعة محمد، وذلك أثناء قيامهم والعقيد الشهيد بفحص قنبلتين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج

«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج