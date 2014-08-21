ننشر صورة لأحد الضباط المصابين في “انفجار الاتحادية” مبتور اليدين

نشرت إحدى الصفحات المنسوبة لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، صورة للنقيب طارق عبد الوهاب، أثناء علاجه خارج مصر وهو مبتور اليدين، مطالبه من المواطنين الدعاء له .

وكان محيط قصر الاتحادية شهد خلال يوم 1 يوليو الجاري انفجار 5 عبوات ناسفة، مما أدى إلى استشهاد العقيد أحمد العشماوي ضابط بقسم المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، أثناء قيامه بأداء واجبه في فحص قنبلتين أمام نادي هليوبوليس بمصر الجديدة بالقرب من محيط قصر الاتحادية، كما أصيب النقيب طارق عبد الوهاب من نفس الإدارة وأميني شرطة ورقيب هم: “أشرف السيد، أحمد عوض الله، جمعة محمد، وذلك أثناء قيامهم والعقيد الشهيد بفحص قنبلتين.