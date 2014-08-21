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حضور 4 شهود فى “مذبحة كرداسة” وتأخر وصول المتهمين

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حضور 4 شهود فى “مذبحة كرداسة” وتأخر وصول المتهمين حضور 4 شهود فى “مذبحة كرداسة” وتأخر وصول المتهمين

أرشيفية

حضر منذ قليل 4 شهود إثبات والذى من المقرر سماع شهادتهم اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أثناء نظر قضية “مذبحة كرداسة” المتهم، بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومن جانب أخر لم يحضر المتهمين من محبسهم حتى الأن لبدء الجلسة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين محمد جمال وأحمد المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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