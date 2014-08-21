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مصر تدين قتل الصحفي الأمريكي فولي على يد تنظيم “داعش” الإرهابى

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مصر تدين قتل الصحفي الأمريكي فولي على يد تنظيم “داعش” الإرهابى مصر تدين قتل الصحفي الأمريكي فولي على يد تنظيم “داعش” الإرهابى

الصحفي الأمريكي جيمس فولي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأقسي وأشد العبارات واستهجانها الكامل لجريمة قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

واعتبرت الخارجية – فى بيان صحفى اليوم  الخميس- أن هذه الجريمة تشكل حادثاً بربرياً ووحشياً يتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي هي منه براء، فضلاً عن خروجه عن القواعد الإنسانية والأخلاقية.

وجدد السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة تضافر وتكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تستهدف دولة أو منطقة بعينها أو ترتبط بديانة محددة وإنما تستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم.

 

أ ش أ

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