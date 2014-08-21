أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحكومة الليبية تحذر وسائل الإعلام الخاصة من استمرار حملات التأجيج

Google+ Print

حذرت الليبية كافة القنوات التليفزيونية ذات الملكية الخاصة، من إغلاقها وملاحقة مسؤوليها في حال استمرار حملات التأجيج والفتنة.

وطالبت الحكومة في بيان، الخميس، «كافة القنوات الليبية الخاصة التي تبث من الداخل والخارج، وقف حملات التأجيج والتحريض على الإرهاب وقتل الليبيين، وتبني خطاباً يدعو لوقف الاقتتال وحقن الدماء، ويحث الليبيين على التصالح والتعقل والحوار، حرصاً على وحدة البلاد».

ولفت البيان، إنه في حال استمرار هذه القنوات في نهجها التحريضي والدعوة للإقتال، فإن الحكومة ستدرج أرباب هذه القنوات ومدرائها في سياق المسؤولية القانونية، محلياً ودولياً بتهمة التحريض على القتل والاعتداء على المدنيين.

وتابع البيان قائلا: «توصلنا إلى أن القنوات الليبية بمجملها، اتخذت منهجاً محرضاً على العنف والكراهية والاقتتال، وتعطي مساحات واسعة لشخصيات تحرض على ذلك، وشمل الأمر قناتي (الرسمية والوطنية) المملوكتين للدولة».

وكانت الحكومة الليبية أغلقت قناتي «الرسمية والوطنية»، بعد مصادقة رئيس مجلس النواب على طلب الإغلاق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد