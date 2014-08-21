كوريا الجنوبية تدين إعدام صحفي أمريكي على يد «داعش» في العراق

نددت الحكومة الكورية الجنوبية، الخميس، بعملية إعدام صحفي أمريكي من جانب تنظيم «داعش»، كإجراء انتقامي على شن هجوم على العراق.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية نو كوانج إيل قوله: «حكومة سول أعربت عن صدمة بالغة لعملية إعدام الصحفي الأمريكي، جيمس بولي، التي نفذها تنظيم (داعش) الإرهابي، وتسنتكرها بشدة وتتقدم بالتعازي لأسرة الضحية والحكومة الأمريكية».

وأضاف المتحدث: «قتل المدنيين الأبرياء يعد جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر».