ضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية علي مركز أبو تيج بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز أبوتيج يفيد تمكن الحملة الأمنية من ضبط 12 قطعة سلاح.

تم ضبط كلا من ” أحمد . ع. أ ” مقيم الزرابي ـ دائرة المركز ، وبحوزته بندقية آلية ،و”جمال . ر. أ” مقيم نزلة باقور ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية ، و “سعد . س.ع” مقيم باقور ـ دائرة المركز ، وبحوزته بندقية آلية ، وفرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات ، و”أيمن . ح. ح ” مقيم الدوير ـ دائرة المركز ،و وبحوزته بندقية لي انفيلد ،و طبنجة.

كما تم “حسن . م. ص” ومقيم الزرابي ـ دائرة المركز ، وبحوزته 2 بندقية خرطوش محلية الصنع ، و “محمد . ع. أ” مقيم الأقادمة ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع ، و”محمد . ع. ص” مقيم دوينة ـ دائرة المركز وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع ، و”جمال . ر. م” ومقيم باقور ـ دائرة المركز ، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع ، و”قنديل . م. هـ” عامل ومقيم دوينة ـ دائرة المركز ، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.