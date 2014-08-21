أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد -
برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها -
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية علي مركز أبو تيج بأسيوط

Google+ Print
ضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية علي مركز أبو تيج بأسيوط ضبط 12 قطعة سلاح فى حملة أمنية علي مركز أبو تيج بأسيوط

أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز أبوتيج يفيد تمكن الحملة الأمنية من ضبط 12 قطعة سلاح.

تم ضبط كلا من ” أحمد . ع. أ ” مقيم الزرابي ـ دائرة المركز ، وبحوزته بندقية آلية ،و”جمال . ر. أ” مقيم نزلة باقور ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية ، و “سعد . س.ع” مقيم باقور ـ دائرة المركز ، وبحوزته بندقية آلية ، وفرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات ، و”أيمن . ح. ح ” مقيم الدوير ـ دائرة المركز ،و وبحوزته بندقية لي انفيلد ،و طبنجة.

كما تم “حسن . م. ص” ومقيم الزرابي ـ دائرة المركز ، وبحوزته 2 بندقية خرطوش محلية الصنع ، و “محمد . ع. أ” مقيم الأقادمة ـ دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع ، و”محمد . ع. ص” مقيم دوينة ـ دائرة المركز وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع ، و”جمال . ر. م” ومقيم باقور ـ دائرة المركز ، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع ، و”قنديل . م. هـ” عامل ومقيم دوينة ـ دائرة المركز ، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا