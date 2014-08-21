سكولز: التفكير في مستقبل يونايتد يصيبني بالرعب

عبر بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق عن خوفه الشديد من مستقبل الفريق الأحمر لما يواجهه الفريق من تذبذب في المستوي والنتائج.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية للمدير الفني الجديد الهولندي فان جال، ليسقط مرتين أمام سوانزي سيتي في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.

ويأمل عشاق مانشستر من فان جال في محو كوارث المختار ديفيد مويس المدير الفني السابق للفريق، بعد احتلال يونايتد للمركز السابع في الدوري الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة " اندبندنت البريطانية" مقالا مطولا لبول سكولز يتحدث من خلاله عن مستقبل يونايتد وعن حاجات الفريق الفترة القادمة.

وقال سكولز: " أنا خائف أن يسقط يونايتد في الهاوية، لا أريد أن يتكرر معنا ما حدث مع ليفربول في التسعينات".

و أضاف " سئمت من انتقاد النادي الذي أعشقه وقدمت له كل شيء، ولكن يجب أن يتم معالجة ما يحدث".

ولعب سكولز مع يونايتد من عام 1993 حتى 2011 قبل أن يقرر اعتزال اللعب، إلا أن السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق للشياطين قد أقنع سكولز بالعودة عن قرار.

وعاد سكولز من جديد إلى الملاعب 2012 ليلعب أخر مواسمه مع اليونايتد ويعلن الاعتزال من جديد.

وتحدث سكولز عن احتياجات يونايتد من سوق الانتقالات الشتوية، مشيرا إلا أنه حث الفريق علي التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس من برشلونة والألماني توني كروس من بايرن ميونخ.

وأكد سكولز أن الشياطين الحمر في حاجة لـ5 صفقات من العيار الثقيل وهم، رباعي ريال مدريد آنخيل دي ماريا، رفائيل فاران، شابي ألونسو و سامي خضيرة إلى جانب مدافع بورسيا دورتموند ماتس هوملز.

وأتم يونايتد تعاقده مع ثلاث لاعبين، الإنجليزي لوك شو من ساوثامبتون، والإسباني أندير هيريرا إلى جانب الأرجنتيني ماركوس روخو من سبوتنج لشبونة.

ويسعى يونايتد لتعزيز تشكيلته خصوصا في خط الدفاع والوسط خلال الـ10 أيام المتبقية علي نهاية سوق الانتقالات الصيفية.